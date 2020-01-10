В Бурятии на пожаре погиб мужчина

Его тело обнаружили в ходе тушения





Сегодня ночью в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Школьная в селе Новый Заган Мухоршибирского района. На момент прибытия огнеборцев было задымление в доме, горели веранда и котельная.

За девять минут пожар был ликвидирован. В ходе тушения в комнате пожарные обнаружили тело хозяина дома, 31-летнего мужчины. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии