В Улан-Удэ работник госучреждения похитил деньги коллег

Преступление мужчина совершил после корпоратива





В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу денег из помещения государственного учреждения. Подозреваемым оказался 34-летний работник организации.

Преступление было совершено еще в мае 2019 года. Вернувшись после корпоратива в кабинет за оставленным там телефоном, мужчина прихватил с собой 18 тысяч рублей, принадлежащих коллегам. Деньги он потратил на личные нужды.По его словам, похищенные деньги он планировал возвратить, но этого так и не случилось. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»