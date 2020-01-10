10.01.2020
В Улан-Удэ работник госучреждения похитил деньги коллег

В Улан-Удэ работник госучреждения похитил деньги коллег

Преступление мужчина совершил после корпоратива

В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу денег из помещения государственного учреждения. Подозреваемым оказался 34-летний работник организации.

Преступление было совершено еще в мае 2019 года. Вернувшись после корпоратива в кабинет за оставленным там телефоном, мужчина прихватил с собой 18 тысяч рублей, принадлежащих коллегам. Деньги он потратил на личные нужды.

По его словам, похищенные деньги он планировал возвратить, но этого так и не случилось. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»

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