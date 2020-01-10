В Улан-Удэ работник госучреждения похитил деньги коллег

В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу денег из помещения государственного учреждения. Подозреваемым оказался 34-летний работник организации.
Преступление было совершено еще в мае 2019 года. Вернувшись после корпоратива в кабинет за оставленным там телефоном, мужчина прихватил с собой 18 тысяч рублей, принадлежащих коллегам. Деньги он потратил на личные нужды.
По его словам, похищенные деньги он планировал возвратить, но этого так и не случилось. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?