В Улан-Удэ таможенник избил посетителей кафе

Одному из пострадавших был нанесен тяжкий вред здоровью





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника таможни. Он обвинялся по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и ст. 116 УК РФ (нанесение побоев из хулиганских побуждений).

Как сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, вечером 5 апреля 2019 года сотрудник таможни во время отдыха в одном из кафе Улан-Удэ из хулиганских побуждений нанес несколько ударов двум ранее незнакомым гражданам. Одному из пострадавших был нанесен тяжкий вред здоровью.Суд признал экс-таможенника виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.Фото: «Номер один»