В Бурятии пьяный мужчина без обуви едва не замерз на тридцатиградусном морозе

Лежащего в снегу сельчанина заметили проезжавшие мимо полицейские





Поздним вечером инспекторы ГИБДД Бурятии Андрей Климов и Константин Данилов на въезде в село Анинск, в 40 метрах от автодороги, заметили на обочине отблески, похожие на световозвращающие элементы на верхней одежде. Подъехав ближе, автоинспекторы увидели лежащего в снегу мужчину. Он был без обуви, кисти рук и ступни имели явные признаки обморожения. Температура на улице была ниже 33 градусов.

Сотрудники ГИБДД привели мужчину в сознание и на патрульном автомобиле незамедлительно доставили в больницу. 44-летний житель села Хоринск, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил обморожение рук и ног.Позже в дежурную часть МО МВД России «Хоринский» обратилась сестра пострадавшего и выразила благодарность полицейским за спасение брата.В настоящий момент жизни мужчины ничего не угрожает. Он находится на стационарном лечении, сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии