В Бурятии бывший зек зарезал жену за оскорбление

Мужчина винит во всем алкоголь





Житель Кяхты истыкал ножом гражданскую жену за то, что та оскорбила его неприемлемым для бывшего зэка словом. 41-летняя женщина скончалась от ранения в сердце.

В тот вечер ничто не предвещало беды. Ссора между сожителями разгорелась внезапно. Во время перебранки женщина назвала гражданского мужа нецензурной бранью, которая оказалась обидной для ранее судимого мужчины.В тот момент муж стругал кухонным ножом лучины для растопки печи. Услышав оскорбление, он вскочил и бросился в зал, где несколько раз ударил сожительницу ножом в грудь и шею.После расправы мужчина выскочил на улицу, где рассказал о произошедшем соседке. Та вызвала полицию и скорую.- Раненую женщину госпитализировали, экстренно провели операцию, однако спустя несколько часов она скончалась. Причина смерти женщины – проникающее ранение в область сердца, - сообщила следователь Кяхтинского МСО СУ СК РФ по Бурятии Арюна Аюшиева.33-летнему подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, он взят под арест. Свою вину мужчина признает, винит во всем алкоголь. Известно, что ранее он был судим за преступления против жизни и здоровья, отбывал наказание за решеткой. Сожители официально нигде не работали.Фото: «Номер один»