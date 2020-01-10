В Бурятии бывший зек зарезал жену за оскорбление

Житель Кяхты истыкал ножом гражданскую жену за то, что та оскорбила его неприемлемым для бывшего зэка словом. 41-летняя женщина скончалась от ранения в сердце.
В тот вечер ничто не предвещало беды. Ссора между сожителями разгорелась внезапно. Во время перебранки женщина назвала гражданского мужа нецензурной бранью, которая оказалась обидной для ранее судимого мужчины.
В тот момент муж стругал кухонным ножом лучины для растопки печи. Услышав оскорбление, он вскочил и бросился в зал, где несколько раз ударил сожительницу ножом в грудь и шею.
После расправы мужчина выскочил на улицу, где рассказал о произошедшем соседке. Та вызвала полицию и скорую.
- Раненую женщину госпитализировали, экстренно провели операцию, однако спустя несколько часов она скончалась. Причина смерти женщины – проникающее ранение в область сердца, - сообщила следователь Кяхтинского МСО СУ СК РФ по Бурятии Арюна Аюшиева.
33-летнему подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, он взят под арест. Свою вину мужчина признает, винит во всем алкоголь. Известно, что ранее он был судим за преступления против жизни и здоровья, отбывал наказание за решеткой. Сожители официально нигде не работали.
Фото: «Номер один»
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