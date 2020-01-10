10.01.2020
В Бурятии бывший зек зарезал жену за оскорбление

В Бурятии бывший зек зарезал жену за оскорбление

Мужчина винит во всем алкоголь

Житель Кяхты истыкал ножом гражданскую жену за то, что та оскорбила его неприемлемым для бывшего зэка словом. 41-летняя женщина скончалась от ранения в сердце.

В тот вечер ничто не предвещало беды. Ссора между сожителями разгорелась внезапно. Во время перебранки женщина назвала гражданского мужа нецензурной бранью, которая оказалась обидной для ранее судимого мужчины.

В тот момент муж стругал кухонным ножом лучины для растопки печи. Услышав оскорбление, он вскочил и бросился в зал, где несколько раз ударил сожительницу ножом в грудь и шею.

После расправы мужчина выскочил на улицу, где рассказал о произошедшем соседке. Та вызвала полицию и скорую.

- Раненую женщину госпитализировали, экстренно провели операцию, однако спустя несколько часов она скончалась. Причина смерти женщины – проникающее ранение в область сердца, - сообщила следователь Кяхтинского МСО СУ СК РФ по Бурятии Арюна Аюшиева.

33-летнему подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, он взят под арест. Свою вину мужчина признает, винит во всем алкоголь. Известно, что ранее он был судим за преступления против жизни и здоровья, отбывал наказание за решеткой. Сожители официально нигде не работали.

Фото: «Номер один»
убийство
^