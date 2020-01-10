Вблизи Улан-Удэ третий день горит мусорный полигон

Причина возгорания неизвестна





На полигоне твердых бытовых отходов в Вахмистрово ведутся работы по ликвидации пожара, который начался 7 января. Причина возгорания неизвестна, сообщает Комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ.

На тушение задействовано 11 единиц техники Комбината по благоустройству. Ежедневно с 6 утра до наступления темноты работают шесть большегрузных самосвалов, два фронтальных загрузчика, один автогрейдер и два бульдозера.Дополнительно для разработки грунта привлечена спецтехники МУП «Водоканал», в частности, экскаватор Samsung.Процесс тушения осложняет большое количество легковоспламеняемого материала в составе мусора: бумага, древесина, пластик.«По технике тушения необходимо производить засыпку очага грунтом для прекращения доступа кислорода. Ежедневно на чашу полигона для ликвидации возгорания завозится более трех тысяч кубометров песка. Работы по ликвидации очага в ближайшее время планируется завершить», сообщили в пресс-службе мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ