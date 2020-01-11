В Бурятии ищут пропавшего мужчину

49-летний житель Клюевки ушел в лес и не вернулся





Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего Юрия Краснова 1970 года рождения. 29 декабря 2019 года он ушел из дома в селе Клюевка Кабанского района предположительно в лесной массив и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид около 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см., волосы темные с проседью.

Был одет в куртку темно-синего цвета с надписью на спине «Бурятзолото», черную шапку, черные брюки и зимние ботинки черного цвета.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении гражданина, просим обратиться в полицию по телефонам: 102; 8 (30138) 43-2-05, 89245595528.