12.01.2020
Житель Бурятии лишился бензопилы из-за одного кубометра спиленных деревьев

Житель Бурятии лишился бензопилы из-за одного кубометра спиленных деревьев

Ущерб составил около 15 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Тарбагатайскому району задержал 24-летнего парня в лесном массиве Талецкого участкового лесничества, в 7 километрах от п. Николаевский.

По сообщению пресс-службы МВД, парень совершил незаконную рубку деревьев объемом около одного кубометра. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил около 15 тысяч рублей.

"С места происшествия изъяты заготовленный лес и бензопила. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - сообщили в МВД.

Фото: "Номер один"
лесорубы
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