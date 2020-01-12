Житель Бурятии лишился бензопилы из-за одного кубометра спиленных деревьев

Ущерб составил около 15 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело



Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Тарбагатайскому району задержал 24-летнего парня в лесном массиве Талецкого участкового лесничества, в 7 километрах от п. Николаевский.



По сообщению пресс-службы МВД, парень совершил незаконную рубку деревьев объемом около одного кубометра. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил около 15 тысяч рублей.



"С места происшествия изъяты заготовленный лес и бензопила. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - сообщили в МВД.



Фото: "Номер один"

