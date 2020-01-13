Житель Бурятии задохнулся в подполье

Мужчина хотел согреть лежавшую там картошку





12 января на пульт пожарной части села Бичура поступило сообщение о задымлении в жилом доме. На момент прибытия первого пожарных жилое строение было сильно задымлено, однако открытое горение отсутствовало.

В ходе проведения разведки пожара в подполье было обнаружено тело человека, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем: в подполье было обнаружено истлевшее одеяло, которым был накрыт картофель и чугунок с горячими углями.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС