16.01.2020
Погибшему в страшном ДТП в Улан-Удэ водителю было 26 лет

Погибшему в страшном ДТП в Улан-Удэ водителю было 26 лет

Двум пассажирам автомобиля чудом удалось выжить

ГИБДД Бурятии сообщило некоторые подробности о крупном ДТП в Улан-Удэ, случившемся на улице Терешковой 15 января.

Напомним, ранним утром «Хендэ Солярис» на огромной скорости пролетел на красный свет, едва не сбив переходящего дорогу пешехода, после чего врезался в опору линии электропередачи. Удар был такой силы, что от машины осталась груда металла.

По данным ГИБДД, за рулем «Соляриса» находился 26-летний мужчина, который погиб на месте. Двум пассажирам автомобиля удалось выжить, их доставили в БСМП. Одному из них также 26 лет, другому 24 года.

Фото: МВД Бурятии
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