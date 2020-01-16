Погибшему в страшном ДТП в Улан-Удэ водителю было 26 лет

Двум пассажирам автомобиля чудом удалось выжить





Напомним, ранним утром «Хендэ Солярис» на огромной скорости пролетел на красный свет, едва не сбив переходящего дорогу пешехода, после чего врезался в опору линии электропередачи. Удар был такой силы, что от машины осталась груда металла.По данным ГИБДД, за рулем «Соляриса» находился 26-летний мужчина, который погиб на месте. Двум пассажирам автомобиля удалось выжить, их доставили в БСМП. Одному из них также 26 лет, другому 24 года.Фото: МВД Бурятии