В Бурятии бешеная собака покусала несколько человек

На днях в селе Челутай Заиграевского районе Бурятии бешеная собака искусала несколько человек. Об этом сегодня заявил начальник Управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев на круглом столе ОНФ по проблеме бродячих животных.
«Буквально вчера, в одиннадцать часов вечера, мы поставили диагноз по бешенству собаке, которая сорвалась с цепи, побежала по деревне Челутай Заиграевского района и покусала четверых людей. И еще имела, видимо, контакты с другими собаками, соседскими. Сейчас там все выясняется. В два часа сегодня прошло заседание ПЭК (противоэпидемическая комиссия – прим.) в Заиграевском районе. Все необходимые меры принимаются и будут приниматься», рассказал Эрдэм Сангадиев.
В пресс-службе Управления ветеринарии «Номер один» сообщили, что у укушенных людей уже взяты анализы. Заразились ли они бешенством, станет известно уже сегодня вечером.
Напомним, ситуация с бешенством осложнилась в Бурятии с конца 2017 года. Основная доля случаев бешенства приходится на диких плотоядных животных (лисицы), также бешенство регистрировалось среди сельскохозяйственных и домашних животных в Мухоршибирском, Джидинском, Закаменском, Бичурском, Селенгинском, пригородных Тарбагатайском, Заиграевском, Иволгинском районах и Улан-Удэ.
Так буквально сегодня стало известно, что в селе Илька Заиграевского района бешеная лиса напала на домашних собак
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Фото: pixabay.com
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