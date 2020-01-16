В Бурятии бешеная собака покусала несколько человек

Власти готовятся к принятию экстренных мер





На днях в селе Челутай Заиграевского районе Бурятии бешеная собака искусала несколько человек. Об этом сегодня заявил начальник Управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев на круглом столе ОНФ по проблеме бродячих животных.





«Буквально вчера, в одиннадцать часов вечера, мы поставили диагноз по бешенству собаке, которая сорвалась с цепи, побежала по деревне Челутай Заиграевского района и покусала четверых людей. И еще имела, видимо, контакты с другими собаками, соседскими. Сейчас там все выясняется. В два часа сегодня прошло заседание ПЭК (противоэпидемическая комиссия – прим.) в Заиграевском районе. Все необходимые меры принимаются и будут приниматься», рассказал Эрдэм Сангадиев.