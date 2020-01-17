В Бурятии подтвердились факты рэкета в колонии строгого режима

В Бурятии подтвердились факты вымогательства в исправительной колонии строгого режима №2 УФСИН России по РБ, о которых заключенные сообщили уполномоченному по правам человека.
«Прокуратура провела проверку и сообщила, что доводы осужденных по фактам вымогательства нашли объективное подтверждение. В деятельности ИК-2 выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части несоблюдения режимных требований, некачественного проведения обысковых мероприятий и личной безопасности осужденных. Начальнику исправительной колонии внесено представление», рассказали в аппарате уполномоченного.
По фактам вымогательства Следственным управлением МВД России по Улан-Удэ возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного органа.
Напомним, в декабре прошлого года заключенные ИК-2 обратились к уполномоченному по правам человека и сообщили, что зеки отрицательной направленности вымогают у них деньги
, угрожая убийством или избиением. Деньги перечислялись как самими осужденными, так и их родственниками. Заместителю начальника колонии сообщили об этом, но он не принял должных мер.
Фото: «Номер один»
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