Жителя Бурятии оштрафовали за изменение русла реки

В результате его действий погибла краснокнижная рыба





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Хоринского района. Он обвинялся по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод и изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, работник подрядной организации, производя подготовительные работы для добычи золота, в водоохранной зоне реки Багдаринка Баунтовского района, используя тяжелую технику, изменил естественное русло реки. Это привело к загрязнению водоема и гибели водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. Ущерб от преступления составил 63,9 тысяч рублей.В ходе предварительного расследования подозреваемый признал вину и возместил ущерб, уточнили в надзорном ведомстве.По ходатайству следствия суд прекратил в отношении мужчины уголовное дело, назначив ему судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.Фото: pixabay.com