В Бурятии село, где бешеная собака напала на людей, провозгласили опасным

Власти обследуют каждое животное





Противоэпизоотическая комиссия при администрации Заиграевского района Бурятии приняла решение определить территорию села Челутай пунктом, неблагополучным по бешенству. Напомним, недавно там бешеная домашняя собака сорвалась с цепи и покусала четырех жителей

Сейчас ветеринары принимают меры по предотвращению распространения заболевания. Для выявления больных бешенством животных идет подворовой обход населенного пункта.Специалисты проверяют, привиты ли домашние животные от бешенства. Непривитых будут вакцинировать. Внимание уделят не только домашним, но и сельскохозяйственным животным. Охватит ли данная работа другие села района пока неясно.«Всю территорию Заиграевского района объявили угрожаемой зоной. Напомним, что двумя днями раньше в районе была выявлена зараженная бешенством лиса», - рассказали «Номер один» о развитии ситуации в Управлении ветеринарии Бурятии.Место ЧП дезинфицировано.Собака, которая стала причиной опасного происшествия, была усыплена ветеринарами. Сведений об обнаружении в Заиграевском районе новых случаев бешенства на данный момент нет.Фото: «Номер один»