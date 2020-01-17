17.01.2020
Жительница Бурятии убила мужа за то, что ему не понравилась еда

Жительница Бурятии убила мужа за то, что ему не понравилась еда

Один удар ножа оказался смертельным

Трагедия разыгралась 11 января в доме супругов в селе Хоринск. Во время пьяного застолья муж с женой поругались. Со слов женщины, ссора произошла из-за того, что мужу не понравилось, как она приготовила еду.

- Женщина взяла нож и нанесла мужу одно ранение в грудную клетку. После этого вызвала скорую, пострадавшего госпитализировали, - сообщил руководитель Хоринского МСО СУ СК РФ по Бурятии Зоригто Баинов.

Спасти раненого не удалось – 43-летний потерпевший скончался, у него оказалось повреждено легкое. Супруге погибшего уже предъявлено обвинение по статье «Убийство», в период следствия она будет находиться под подпиской о невыезде.

На следствии 47-летняя женщина рассказала, что во время ссоры муж ее избил. Сейчас версия обвиняемой проверяется. Известно, что супруги нигде не работали, порой выпивали.

Фото: «Номер один»
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