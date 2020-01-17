Жительница Бурятии убила мужа за то, что ему не понравилась еда

Один удар ножа оказался смертельным





Трагедия разыгралась 11 января в доме супругов в селе Хоринск. Во время пьяного застолья муж с женой поругались. Со слов женщины, ссора произошла из-за того, что мужу не понравилось, как она приготовила еду.

- Женщина взяла нож и нанесла мужу одно ранение в грудную клетку. После этого вызвала скорую, пострадавшего госпитализировали, - сообщил руководитель Хоринского МСО СУ СК РФ по Бурятии Зоригто Баинов.Спасти раненого не удалось – 43-летний потерпевший скончался, у него оказалось повреждено легкое. Супруге погибшего уже предъявлено обвинение по статье «Убийство», в период следствия она будет находиться под подпиской о невыезде.На следствии 47-летняя женщина рассказала, что во время ссоры муж ее избил. Сейчас версия обвиняемой проверяется. Известно, что супруги нигде не работали, порой выпивали.Фото: «Номер один»