В Бурятии с начала года на пожарах погибли уже девять человек

Это почти в два раза больше чем в прошлом году





16 января в правительстве Бурятии состоялось первое в этом году заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Комиссия под председательством зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского рассмотрела несколько вопросов.

Как сообщили в МЧС Бурятии, первый и самый обширный был посвящён оперативной обстановке с техногенными пожарами и мерам ее стабилизации.Так, не смотря на то, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось количество пожаров и случаев травмирования при них людей, гибель при пожарах возросла почти в два раза (2019 – 5 человек, 2020 – 9 человек). Что касается их причин, то основными остаются три: неосторожное обращение с огнем (59%), нарушение правил устройства электрооборудования (23%) и нарушение правил устройства печного отопления (18%).Резюмируя обсуждение вопроса, Петр Мордовской потребовал усилить пожарно-профилактическую работу. «Мы не должны терять людей!» - сказал он.Фото: МЧС Бурятии