Бешеная собака в Бурятии покусала ребенка

Управление Роспотребнадзора по Бурятии провело эпидемиологическое расследование по факту драматического происшествия, имевшего место в селе Челутай сельского Заиграевского района республики. Как ранее сообщал «Номер один», домашняя собака, сорвавшаяся с цепи, набросилась
на местных жителей. Исследование показало, что собака была больна бешенством.
По информации из Роспотребнадзора, в ходе расследования установлено, что данное животное покусало четырех жителей села. Среди них есть один ребенок.
«Всем пострадавшим начато антирабическое лечение. Для координации проводимых мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага бешенства, а также предупреждению распространения болезни среди животных и людей, по инициативе Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия проведено рабочее совещание у врио. главы муниципального образования «Заиграевский район»», - сообщили в Управлении.
Напомним, что ветеринарная служба предприняла экстренные меры. Весь Заиграевский район объявлен
угрожаемой зоной по бешенству. В селе Челутай идет подворовой обход.
Министерствам, ведомствам, муниципалитетам республики рекомендовано обеспечить качественный контроль численности безнадзорных домашних животных, обеспечить полный учет домашних животных для вакцинации против бешенства, активизировать работу по отлову диких плотоядных, в т. ч. для мониторинговых исследований.
Усиление необходимо, т. к. несколько дней назад в другом селе недалеко от Челутая бешеная лиса напала на собак.
Фото: Пиксабай
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