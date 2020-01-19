В Бурятии полицейские почти год искали подозреваемого в карманной краже

26-летний парень умыкнул телефон у женщины из куртки



Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кяхтинскому району задержали подозреваемого в карманной краже 26-летнего парня. В феврале прошлого года молодой человек украл телефон из кармана куртки 36-летней посетительницы увеселительного заведения в Кяхте, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



"Незаметно для женщины он вынул из одежды мобильный. Ущерб составил пять тысяч рублей. Отметим, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное. Ведется следствие.



Фото: "Номер один"

