В Бурятии полицейские почти год искали подозреваемого в карманной краже
26-летний парень умыкнул телефон у женщины из куртки
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кяхтинскому району задержали подозреваемого в карманной краже 26-летнего парня. В феврале прошлого года молодой человек украл телефон из кармана куртки 36-летней посетительницы увеселительного заведения в Кяхте, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
"Незаметно для женщины он вынул из одежды мобильный. Ущерб составил пять тысяч рублей. Отметим, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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