В Улан-Удэ затопило офис «МТК-Дженькей»

Из-за аварии бездомные остались без воды







Утром 19 января в Улан-Удэ из-за выхода холодной воды с территории офиса компании «МТК-Дженькей» на ул. Бабушкина было отключено водоснабжение в Республиканском центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства «Шанс» и трех других объектах.

Причиной ЧП стал свищ на стальной трубе диаметром 50 мм. Аварию устранили к семи часам вечера, общее время отключения холодной воды составило 9,5 часов, сообщается в оперативной сводке города.Напомним, китайская «МТК-Дженькей» собиралась строить в Бурятии деревообрабатывающий завод с глубокой переработкой леса. Стоимость проекта – порядка 700 млн. Бурятский лес должен был на выходе превращаться в готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Налоговые отчисления предполагались на уровне нескольких сотен миллионов рублей.Под эти цели компании пытались выделить лес в Закаменском районе. Однако волна протестов жителей района не позволила этим планам осуществиться. В итоге власти и инвестор отступили и начали искать новые территории для освоения.И нашли - «МТК-Дженькей» выделили территорию под вырубку в Хоринском районе. Но и здесь договориться с местными жителями бизнесменам не получилось.Фото: «Номер один»