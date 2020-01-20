Житель Бурятии получил три года условно за «поджопник» росгвардейцу

От более сурового наказания его спасли раскаяние и извинения





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Курумканского района, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Потерпевшим по делу проходил сотрудник местного отдела Управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

Как следует из материалов дела, росгвардейцы прибыли на вызов в кафе, где дрались двое пьяных мужчин. Дебоширов разняли и вывели на улицу, где один из них «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» пнул стража порядка в область правой ягодицы. «Своими преступными действиями подсудимый причинил потерпевшему физическую боль», констатировали следователи.Мужчину задержали и отправили под арест. Как выяснилось, он уже имел условный срок за незаконную рубку леса. С учетом нового преступления, сельчанину грозило реальное лишение свободы.Чтобы избежать сурового наказания, мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшему. Он попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Суд ходатайство обвиняемого удовлетворил и, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, приговорил его к трем годам лишения свободы условно.Фото: Росгвардия Бурятии