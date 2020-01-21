В Бурятии поймали и осудили последнего члена воровской банды

На счету преступников более десятка краж на сумму свыше 1,5 миллиона рублей





В Бурятии перед судом предстал 30-летний житель Улан-Удэ, обвиняемый в серии краж в крупном размере, а также хищении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с февраля по июнь 2015 года трое злоумышленников совершали кражи из жилищ граждан на территории Иволгинского и Тарбагатайского районов, а также в Улан-Удэ. Они похищали ювелирные изделия, технику, шубы и деньги. Общий ущерб от их действий составил 1,6 млн рублей.Двух воров удалось поймать. В ноябре 2017 года их судили и приговорили к различным срокам лишения свободы. Третий член банды смог скрыться, его объявили в розыск.Злоумышленника нашли и задержали только в конце 2019 года. На днях суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.Иски потерпевших о возмещении ущерба судом удовлетворены ранее.Фото: «Номер один»