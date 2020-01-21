Жители Бурятии получили крупные сроки за убийство собутыльника на пилораме

В ходе пьяной ссоры мужчине размозжили голову





Верховный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в умышленном убийстве.

«На территории пилорамы в одном из районов Бурятии в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора. В ее ходе двое собутыльников принялись избивать третьего, нанеся ему множество ударов по голове различными металлическими предметами. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Убедившись, что собутыльник мертв, мужчины оттащили его труп в сторону, бросили в траву и скрылись», сообщили в пресс-службе суда.Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными. Один из них приговорен к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год. Второй получил 14 лет колонии общего режима, также с ограничением свободы сроком на год.Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей и взыскал с осужденных в ее пользу компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.Фото: «Номер один»