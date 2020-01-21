В Бурятии пьяный водитель «Жигулей» врезался в дерево

Два человека госпитализированы





ДТП произошло днем 20 января на автодороге «Кяхта – Наушки» в трех километрах от села Хоронхой. 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии водитель и 54-летняя пассажирка автомобиля с травмами госпитализированы в районную больницу.





Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель был пьян. Результат его освидетельствования составил 0,66 мг/л.Фото: ГИБДД Бурятии