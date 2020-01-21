В Бурятии «Хайлэндер» насмерть сбил пешехода

Мужчина шел по дороге в темной одежде без светоотражающих элементов





ДТП произошло около 7 часов вечера на 49-м км автодороги «Улан-Удэ – Кяхта» в трех км от села Нижний Убукун. 59-летний водитель автомашины «Тойота Хайлэндер» сбил 30-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.

Как отметили в ГИБДД Бурятии, водитель «Хайлэндера» не успел заметить пешехода - мужчина был одет в темную одежду без светоотражающих элементов.Фото: ГИБДД Бурятии