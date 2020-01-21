В Бурятии на пожаре погибла женщина

Утром 21 января на пульт пожарной части поселка Нижнеангарск Северо-Байкальского района поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома.
На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было сильное задымление. Огнеборцы эвакуировали из дома 30 человек и вывели женщину из горящей квартиры. Она была госпитализирована.
В результате пожара в квартире частично повреждены стены и потолок, уничтожены кровать и домашние вещи. Внутри сгоревшего помещения огнеборцы обнаружили тело женщины.
Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, еще один пожар
произошел сегодня в двухквартирном жилом доме в поселке Новый Уоян. Один из жильцов дома эвакуировался самостоятельно, он рассказал пожарным о том, что в задымленной квартире остались двое несовершеннолетних. Огнеборцы обнаружили их ванной комнате и вывели из горящего дома.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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