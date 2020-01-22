В Улан-Удэ в колодце погибли четыре бомжа

Они задохнулись дымом от пожара





Утром 22 января в тепловом колодце по ул. Геологической, находящемся в зоне ответственности ТГК-14, по предварительным данным произошло возгорание, затем задымление. Погибли четыре человека без определенного места жительства, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В связи с этим мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков поручил провести ревизию всех коллекторов города. Сегодня после всех необходимых оперативно-следственных мероприятий коммунальщики проверят данный колодец на предмет технологических нарушений. В каждом тепловом коллекторе имеется оборудование, вентили, они обеспечивают бесперебойное поступление горячей воды и отопления для жителей города.Сотрудники Управления по ЧС администрации Улан-Удэ совместно с ТГК-14 и МЧС проведут рейды по колодцам и коллекторам на предмет проживания в них лиц без определенного места жительства и оценки технического состояния оборудования. По итогам рейда и ревизии будут приняты меры, обеспечивающие безопасную работу коллекторов.Фото: мэрия Улан-Удэ