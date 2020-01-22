Житель Бурятии незаконно хранил патроны

Правоохранителям мужчина сказал, что нашел их на заимке





В Закаменском районе Бурятии сотрудники Росгвардии провели рейд среди владельцев огнестрельного оружия. На ферме в местности «Дурей» у 31-летнего гражданина росгвардейцы обнаружили и изъяли 28 патронов калибра 5,6 мм, которые он хранил без разрешительных документов.





Мужчина признался, что боеприпасы нашел на соседней заимке и оставил себе. По факту незаконного хранения боеприпасов возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии