Житель Бурятии незаконно хранил патроны

В Закаменском районе Бурятии сотрудники Росгвардии провели рейд среди владельцев огнестрельного оружия. На ферме в местности «Дурей» у 31-летнего гражданина росгвардейцы обнаружили и изъяли 28 патронов калибра 5,6 мм, которые он хранил без разрешительных документов.
Мужчина признался, что боеприпасы нашел на соседней заимке и оставил себе. По факту незаконного хранения боеприпасов возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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