По факту гибели четырех бездомных в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело

По факту гибели четырех бездомных в колодце на ул. геологическая в Улан-Удэ Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Как сообщили в следственном ведомстве, дым из колодца заметили прохожие и позвонили в экстренные службы. При тушении пожара внутри были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин.
Покойные граждане являлись бездомными. В тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы, они обустроили ночлежку. Не исключено, что причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении, использовании горелок для приготовления пищи или для освещения помещения. Внутри колодец был захламлен различными горючими предметами одежды и быта.
Как уже сообщал «Номер один», после гибели бездомных мэр Улан-Удэ распорядился провести проверку
всех колодцев и коллекторов на предмет проживания в них бомжей и оценки технического состояния находящегося там оборудования.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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