По факту гибели четырех бездомных в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело

В дыму задохнулись двое мужчин и две женщины





По факту гибели четырех бездомных в колодце на ул. геологическая в Улан-Удэ Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).