В Улан-Удэ ищут мужчину с татуировками розы и звезды

Он пропал еще в апреле прошлого года





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 49-летнего Юрия Гнеушева, который 14 апреля ушел из дома на улице Терешковой и до настоящего времени не вернулся. Заявление о пропаже гражданина поступило от родственников 7 января.

Приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, глаза карие.





Особые приметы: на левом предплечье татуировка в виде розы, на правом - татуировка в виде звезды.Во что был одет, не установлено. Ранее мужчина уже неоднократно уходил из дома.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8-924-555-97-55, 8-902-454-51-49, 8-964-406-96-02 или 102 (112).Фото: «Номер один»