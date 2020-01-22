В Улан-Удэ отец троих детей жестоко избил и изнасиловал девушку

Мужчину приговорили к семи годам колонии





Преступление было совершено в столице Бурятии прошлым летом. В Поселье неизвестный напал на 19-летнюю девушку, проходившую по пустынной местности у заброшенного здания завода. Студентка не слышала, как мужчина подошел к ней сзади, потому что слушала музыку в наушниках. Кроме того, не ожидала, что днем может кто-то напасть.

Нападавший ударил ее в лицо, свалив с ног, а затем стал пинать по голове ногами. Когда мужчина поднял камень, девушка поняла, что сопротивляться бесполезно. Насильник провел жертву в заброшенное здание и совершил насильственные действия. После этого забрал у нее из кошелька тысячу рублей и ушел. Девушка смогла добежать до дома и вызвать полицию.У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, контузию глазного яблока, перелом верхнечелюстной пазухи. Подозреваемого удалось найти, генетическая экспертиза по оставленным биологическим следам подтвердила его причастность к насилию. Кроме того, его опознала пострадавшая. Насильником оказался 32-летний муж и отец троих детей, ранее не судимый.- Решением суда обвиняемый был признан виновным, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщила старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Надежда Иванютина.Фото: pixabay.com