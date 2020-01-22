22.01.2020
Жительница Бурятии надеялась остаться на свободе после убийства

Жительница Бурятии надеялась остаться на свободе после убийства

Семь лет колонии она посчитала суровым наказанием

Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор Баунтовского районного суда в отношении женщины, признанной виновной в умышленном убийстве на почве личных неприязненных отношений.

Суд первой инстанции приговорил ее к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Женщина вину в предъявленном обвинении признала полностью. Сторона защиты указывала на смягчающие наказание обстоятельства - наличие несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние их здоровья, необходимость воспитания со стороны матери, и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы», сообщили в пресс-службе суда.

Однако проверив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения наказания, признав его справедливым и соразмерным содеянному.

Фото: «Номер один»
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