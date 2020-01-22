Жительница Бурятии надеялась остаться на свободе после убийства

Семь лет колонии она посчитала суровым наказанием





Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор Баунтовского районного суда в отношении женщины, признанной виновной в умышленном убийстве на почве личных неприязненных отношений.

Суд первой инстанции приговорил ее к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.«Женщина вину в предъявленном обвинении признала полностью. Сторона защиты указывала на смягчающие наказание обстоятельства - наличие несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние их здоровья, необходимость воспитания со стороны матери, и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы», сообщили в пресс-службе суда.Однако проверив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения наказания, признав его справедливым и соразмерным содеянному.Фото: «Номер один»