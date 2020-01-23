В Бурятии прекратили уголовное дело в отношении руководителя РАЛХа

Следственный комитет Бурятии прекратил уголовное дело в отношении руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Александра Мартынова за отсутствием состава преступления. Информацию об этом «Номер один» официально подтвердили в следственном ведомстве.
Напомним, Александра Мартынова обвиняли по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, руководитель РАЛХа в декабре 2018 года по договору аренды передал горнодобывающей компании «Кавынах» участок леса в Северобайкальском районе площадью 47,7 га для выполнения работ по геологическому изучению недр и золотодобыче. Данный участок находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Несмотря на существующий правовой запрет, в феврале руководитель РАЛХа утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения участка. Он предусматривали сплошную рубку леса на площади 31,5 га, то есть всей площади участка, покрытой лесом, с объемом вырубки более 5 тысяч кубометров древесины. После незаконного утверждения чиновником проекта работники компании приступили к освоению участка и уже вырубили на нем почти треть лесных насаждений. Ущерб лесному фонду превысил 11,5 млн. рублей.
В ходе расследования уголовного дела в РАЛХе несколько раз проводили выемку документов
. Во время первого прихода силовиков Александру Мартынову стало плохо, и его увезли на «скорой». Однако вскоре чиновник вернулся на работу.
Как сообщил «Номер один» источник в правоохранительных органах, причиной прекращения уголовного дела в отношении чиновника стали правовые противоречия, которые обнаружились в ходе следствия. С одной стороны, действия Александра Мартынова действительно нарушали один блок законов, однако согласно ряду других правовых актов в его действиях не было криминала. «В случае наличия таких противоречий законодательство трактуется в пользу обвиняемого», пояснил источник.
Фото: «Номер один»
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