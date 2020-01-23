Житель Бурятии на украденные деньги купил серебряный браслет

В одном из кафе Улан-Удэ неизвестный украл у женщины банковскую карту. Злоумышленник успел провести 7 транзакций на общую сумму более 4600 рублей.
По СМС-оповещениям потерпевшая поняла, что последние операции совершались в торговых точках поселка Селенгинск, и сообщила об этом в полицию.
Прибыв к месту последней покупки – преступник покупал в ювелирном магазине серебряный браслет - сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии и полицейские по системе видеонаблюдения установили приметы подозреваемого.
При отработке территории наряд вневедомственной охраны заметил мужчину, схожего по приметам с ориентировкой, и задержал его. Злоумышленником оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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