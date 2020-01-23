В Бурятии еще один фигурант дела о сиротских домах получил свободу

Бимба Дымбрылов больше не будет сидеть под домашним арестом



Иволгинским районный суд отклонил ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении бывшего главы района Бимбы Дымбрылова.

«Суд не нашел достаточных оснований для продления меры пресечения в виде домашнего ареста на срок свыше 6 месяцев, в связи с чем изменил меру пресечения на запрет на совершение определенных действий», сообщили в суде.



Напомним, Бимба Дымбрылов стал еще одним фигурантом громкого дела о строительстве некачественных домов для сирот в селе Сотниково. В августе 2019 года экс-чиновник был задержан и отправлен под домашний арест. Ему



«По версии следствия, в 2015 и в 2016 годах Дымбрылов подписал и обеспечил выдачу застройщику – индивидуальному предпринимателю Сергею Домшоеву – разрешений на строительство более 30 многоквартирных домов и на ввод этих объектов в эксплуатацию, предназначенных для проживания детей-сирот. При этом были нарушены правовые нормы, регламентирующие порядок выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а надлежащие проверка документов, удостоверяющих законность строительства и осмотр специалистами построенных объектов на предмет их соответствия проектной документации, не производились», сообщило тогда следствие.



Напомним, ранее по «сиротскому делу» обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ было предъявлено заместителю министра - председателю приемочной комиссии министерства строительства Бурятия Сергею Рыбальченко. Сергею Домшоеву следователями инкриминировано мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.



Главный фигурант дела Сергей Рыбальченко провел в СИЗО ровно год. В начале декабря 2019 года его



Фото: russianstock.ru



«Суд не нашел достаточных оснований для продления меры пресечения в виде домашнего ареста на срок свыше 6 месяцев, в связи с чем изменил меру пресечения на запрет на совершение определенных действий», сообщили в суде.Напомним, Бимба Дымбрылов стал еще одним фигурантом громкого дела о строительстве некачественных домов для сирот в селе Сотниково. В августе 2019 года экс-чиновник был задержан и отправлен под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий».«По версии следствия, в 2015 и в 2016 годах Дымбрылов подписал и обеспечил выдачу застройщику – индивидуальному предпринимателю Сергею Домшоеву – разрешений на строительство более 30 многоквартирных домов и на ввод этих объектов в эксплуатацию, предназначенных для проживания детей-сирот. При этом были нарушены правовые нормы, регламентирующие порядок выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а надлежащие проверка документов, удостоверяющих законность строительства и осмотр специалистами построенных объектов на предмет их соответствия проектной документации, не производились», сообщило тогда следствие.Напомним, ранее по «сиротскому делу» обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ было предъявлено заместителю министра - председателю приемочной комиссии министерства строительства Бурятия Сергею Рыбальченко. Сергею Домшоеву следователями инкриминировано мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.Главный фигурант дела Сергей Рыбальченко провел в СИЗО ровно год. В начале декабря 2019 года его освободили из-под стражи , наложив ряд ограничений. Свою вину чиновник не признает.Фото: russianstock.ru