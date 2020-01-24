Жителя Бурятии за неуплату алиментов отправили в колонию строгого режима

Даже получил условный срок, мужчина не платил деньги на содержание сына





В Бурятии перед судом предстал 31-летний житель поселка Селенгинск. Мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).

Ранее за неуплату алиментов гражданин привлекался к административной ответственности и был дважды осужден, в том числе по ст. 157 УК РФ. Тогда его приговорили к условному сроку.Несмотря на это, мужчина продолжал бездействовать и не платил деньги на содержание своего 12-летнего сына.Суд признал нерадивого отца виновным, отменил условное наказание и приговорил его к 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»