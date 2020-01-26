За сутки в Бурятии произошло семь бытовых пожаров

В четырех случаях причиной стало печное отопление



За прошедшие сутки на территории республики произошло 7 пожаров, из них 4 случая из-за печного отопления. О пострадавших не сообщается.



Сотрудники МЧС России призывают граждан быть бдительными и строго соблюдать правила пожарной безопасности:



"Нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду. Поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить, а обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать. Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. Следить за печью нужно не только в жилых помещениях, но и периодически проверять чердаки".



Не оставляйте без присмотра работающие электрообогреватели и источники огня. Не перегружайте электросети. Следите за исправностью электропроводки, за целостностью розеток, вилок и электрошнуров. Работу их по ремонту доверяйте только специалистам. Не используйте электрообогреватели кустарного производства. Обязательно перед уходом из дома выключайте электроприборы.



Неосторожное обращение с огнем, в частности при курении - одна из распространенных причин бытовых пожаров. Небрежно брошенный окурок, курение в постели в состоянии алкогольного опьянения нередко приводит к трагическим последствиям. Поэтому ни в коем случае не курите в неположенных местах, обязательно тушите окурки.



Не оставляйте маленьких детей без присмотра, храните спички и зажигалки в недоступных для детей местах.



При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) незамедлительно сообщите об этом на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России «101».



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