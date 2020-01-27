Китаец привез в Улан-Удэ колбасу с чумой

Опасный продукт обнаружили в ходе досмотра иностранца





15 января в аэропорту Улан-Удэ у гражданина Китая, прилетевшего из Поднебесной в столицу Бурятии, обнаружили 2,4 кг свиной колбасы. Между тем, с 15 августа 2018 года для предотвращения попадания с территории КНР вируса африканской чумы свиней ввоз животной продукции физическими лицами не допускается, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Колбасу изъяли и направили в лабораторию. При исследовании в ее пробе обнаружена ДНК африканской чумы свиней. В отношении гражданина Китая возбуждено административное дело, зараженная колбаса уничтожена.







Напомним, в начале 2019 года Бурятия чудом избежала вспышки опасного заболевания. Тогда торговая сеть «Абсолют» завезла из Монголии 8 тонн колбасы , в которой был обнаружен геном вируса африканской чумы свиней. С 1 по 5 февраля покупатели приобрели 2,7 тонны этой продукции, остальную успели снять с продажи.

Африканская чума свиней (АЧС) – это болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Летальность болезни может достигать 100%.АЧС не представляет опасности для здоровья человека, но при этом инфекция распространяется практически молниеносно и становится причиной гибели всего поголовья, что наносит большой экономический ущерб фермерским хозяйствам.Фото: Управлении Россельхознадзора