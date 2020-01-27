27.01.2020
Житель Бурятии сел на пять лет за избиение женщины стулом

Житель Бурятии сел на пять лет за избиение женщины стулом

Потерпевшая получила тяжелые травмы

Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор Закаменского районного суда в отношении мужчины, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как следует из материалов дела, ранее судимый мужчина в ходе совместного употребления алкоголя несколько раз ударил женщину кулаком по лицу. От ударов потерпевшая упала на пол, а злоумышленник принялся избивать ее подвернувшимся под руку металлическим стулом. Женщина получила травмы, характеризуемые как тяжкий вред здоровью.

Районный суд приговорил мужчину к 5 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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