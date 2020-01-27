Житель Бурятии сел на пять лет за избиение женщины стулом

Потерпевшая получила тяжелые травмы





Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор Закаменского районного суда в отношении мужчины, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как следует из материалов дела, ранее судимый мужчина в ходе совместного употребления алкоголя несколько раз ударил женщину кулаком по лицу. От ударов потерпевшая упала на пол, а злоумышленник принялся избивать ее подвернувшимся под руку металлическим стулом. Женщина получила травмы, характеризуемые как тяжкий вред здоровью.Районный суд приговорил мужчину к 5 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»