27.01.2020
В Улан-Удэ госпитализирован первый больной с подозрением на коронавирус

В Улан-Удэ госпитализирован первый больной с подозрением на коронавирус

Результаты его анализов будут известны уже сегодня вечером

В ночь с 25 на 26 января в инфекционную больницу Улан-Удэ с подозрением на коронавирус поступил 36-летний мужчина.

«Он находился проездом в Улан-Удэ. Ранее посетил страны Азии, где сегодня наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Мужчина заболел 21 января. На данный момент он помещен в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы направлены в Новосибирск. Ожидается, что результаты будут известны вечером 27 января», сообщили в Минздраве Бурятии.

Напомним, 31 декабря в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии неясного происхождения. К 26 января число заболевших превысило две тысячи. 56 человек умерли.

Как уже сообщал «Номер один», напуганные смертельно опасным вирусом жители Бурятии пересылают друг другу в чатах и распространяют в соцсетях панические сообщения. Однако Ропотребнадзор пока не видит причин для паники, ведомство проводит комплекс противоэпидемических мероприятий.

Фото: «Номер один»
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