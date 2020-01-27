В Улан-Удэ госпитализирован первый больной с подозрением на коронавирус

Результаты его анализов будут известны уже сегодня вечером



В ночь с 25 на 26 января в инфекционную больницу Улан-Удэ с подозрением на коронавирус поступил 36-летний мужчина.

«Он находился проездом в Улан-Удэ. Ранее посетил страны Азии, где сегодня наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Мужчина заболел 21 января. На данный момент он помещен в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы направлены в Новосибирск. Ожидается, что результаты будут известны вечером 27 января», сообщили в Минздраве Бурятии.



Напомним, 31 декабря в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии неясного происхождения. К 26 января число заболевших превысило две тысячи. 56 человек умерли.



Как уже сообщал «Номер один», напуганные смертельно опасным вирусом жители Бурятии пересылают друг другу в чатах и распространяют в соцсетях



Фото: «Номер один» «Он находился проездом в Улан-Удэ. Ранее посетил страны Азии, где сегодня наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Мужчина заболел 21 января. На данный момент он помещен в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы направлены в Новосибирск. Ожидается, что результаты будут известны вечером 27 января», сообщили в Минздраве Бурятии.Напомним, 31 декабря в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии неясного происхождения. К 26 января число заболевших превысило две тысячи. 56 человек умерли.Как уже сообщал «Номер один», напуганные смертельно опасным вирусом жители Бурятии пересылают друг другу в чатах и распространяют в соцсетях панические сообщения . Однако Ропотребнадзор пока не видит причин для паники, ведомство проводит комплекс противоэпидемических мероприятий.Фото: «Номер один»