Жительница Улан-Удэ покупала продукты на ворованные деньги

Она приобрела сим-карту с не отключенным «мобильным банком»





В Бурятии полицейские задержали 40-летнюю улан-удэнку, подозреваемую в краже денег.

Женщина приобрела сим-карту, на которой не была отключена услуга «мобильного банка». В течение двух дней она похитила 12 тысяч рублей со счета ее предыдущей владелицы, расплачиваясь чужими деньгами за покупки в продуктовых магазинах.Как сообщили в МВД Бурятии, в марте 2019 года женщина освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за организацию наркопритона. Также горожанка привлекалась к уголовной ответственности за кражи.В отношении женщины возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»