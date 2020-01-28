Жительница Улан-Удэ покупала продукты на ворованные деньги

В Бурятии полицейские задержали 40-летнюю улан-удэнку, подозреваемую в краже денег.
Женщина приобрела сим-карту, на которой не была отключена услуга «мобильного банка». В течение двух дней она похитила 12 тысяч рублей со счета ее предыдущей владелицы, расплачиваясь чужими деньгами за покупки в продуктовых магазинах.
Как сообщили в МВД Бурятии, в марте 2019 года женщина освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за организацию наркопритона. Также горожанка привлекалась к уголовной ответственности за кражи.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Фото: «Номер один»
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