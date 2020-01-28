В Улан-Удэ водитель заправлял топливом работодателя личную машину

Ущерб предприятию составил около 90 тысяч рублей





В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже дизельного топлива.

Как сообщили в МВД Бурятии, мужчина работал водителем грузовика на заводе. Для приобретения ГСМ ему выдали топливную карту. Однако пока грузовик две недели находился на ремонте, водитель заправлял по карте предприятия свой личный автомобиль.Хищение вскрылось в ходе сверки, проведенной бухгалтерией предприятия. Ущерб составил около 90 тысяч рублей.Как отметили в полиции, ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас по факту кражи в отношении него возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»