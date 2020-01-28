Житель Бурятии побил подростка и сломал ему телефон

Злоумышленника задержали росгвардейцы





В полицию Закаменска поступило сообщение о том, что у подростка похитили шапку. На место происшествия выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

Как выяснилось, возле сквера «Победы» злоумышленник напал на подростка, нанес ему побои и пытался похитить деньги и телефон, который в ходе потасовки был сломан. После того как в конфликт вмешались прохожие, нападавший скрылся, прихватив шапку потерпевшего.В ходе отработки прилегающей территории правоохранители заметили подозреваемого, который забежал в подъезд жилого многоквартирного дома. Его задержали и доставили в полицию.Злоумышленником оказался ранее судимый 18-летний местный житель. За попытку грабежа в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии