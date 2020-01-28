В Бурятии ищут мужчину, пропавшего четыре месяца назад

Со слов родственников, он планировал ехать на работу в Листвянку





В Бурятии полицейские разыскивают 31-летнего жителя Улан-Удэ Анатолия Убушеева. Мужчина пропал в сентябре 2019 года. Со слов родственников, он планировал ехать на работу в поселок Листвянка Иркутской области.

Заявление о розыске гражданина поступило в полицию от близких 26 января.Приметы: азиатской внешности, худощавого телосложения, на вид 30 лет, рост около 173 см, волосы черные, глаза карие.Во что был одет, не установлено.При наличии какой-либо информации о пропавшем полиция просит сообщить по телефонам: 8 (983) 634-17-06, 8 (924) 013-09-30, 8 (924) 011-13-11 или 102 (с сот. 112).