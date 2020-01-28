В Бурятии резко возросло потребление «синтетики»

Из незаконного оборота изъято более трех килограмм опасного наркотика





В МВД Бурятии сообщили результаты борьбы с наркобизнесом в 2019 году. По данным полиции, количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков по сравнению с 2018-м годом уменьшилось на 3,2% (с 1358 до 1314). При этом количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, возросло на 6%.

Из незаконного оборота изъято около 895 килограммов наркотиков.- В 2019 году возросло количество выявленных сотрудниками органов внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков, - на 43,3%. Из незаконного оборота изъято 3,1 килограмма «синтетики», - рассказали в МВД.Фото: МВД Бурятии