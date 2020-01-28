Глава Бурятии поручил оказать содействие в расследовании дела начальника УКСа

Следователям в кратчайшие сроки предоставят все необходимые документы





Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение оказать полное содействие СУ СК России по Бурятии в расследовании дела по поставке медицинского оборудования в Республиканский онкологический диспансер. Министерству строительства и Управлению капитального строительства поручено в кратчайшие сроки предоставить следователям всю необходимую документацию. Министерству здравоохранения - проверить соответствие характеристик закупленного оборудования техническому заданию, сообщил «Номер один» пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.