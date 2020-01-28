Глава Бурятии поручил оказать содействие в расследовании дела начальника УКСа

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение оказать полное содействие СУ СК России по Бурятии в расследовании дела по поставке медицинского оборудования в Республиканский онкологический диспансер. Министерству строительства и Управлению капитального строительства поручено в кратчайшие сроки предоставить следователям всю необходимую документацию. Министерству здравоохранения - проверить соответствие характеристик закупленного оборудования техническому заданию, сообщил «Номер один» пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.
Напомним, сегодня Следственный комитет Бурятии сообщил о возбуждении уголовного дела
в отношении начальника государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства правительства РБ» Виктора Гуслякова. Он подозревается в служебном подлоге (статья 292 УК РФ).
По данным следствия, 13 декабря 2019 между Управлением капитального строительства и коммерческой организацией заключен государственный контракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для Республиканского онкологического диспансера. Цена контракта составила 96,7 млн рублей.
Спустя 11 дней начальник учреждения подписал и заверил печатью официальный документ - товарную накладную, в которой содержались заведомо ложные сведения о поставке и установке медицинского оборудования, предусмотренного контрактом. Хотя, в действительности, условия договора в указанной части выполнены не были, оборудование на объект не поставлено, и его монтаж не произведен. На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчеты с поставщиком по контракту произведены в полном объеме.
Фото: Минстрой Бурятии
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