Житель Улан-Удэ надолго отправился в колонию за пьяную езду

Только получив судимость за пьяное вождение, мужчина выпил и снова сел за руль





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Улан-Удэ. Мужчина обвинялся по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также имеющим судимость по ст. 264.1 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2019 года мужчина был осужден за пьяное вождение и в этом же месяце он вновь сел за руль в состоянии опьянения.По совокупности приговоров суд приговорил улан-удэнца к 3,5 годам колонии общего режима. Решение суда обжаловали и прокурор, и осужденный.Верховный суд Бурятии оставил жалобу осужденного без удовлетворения. Приговор суда изменен по апелляционному представлению прокурора и наказание усилено до 3 лет 7 месяцев лишения свободы.Фото: pixabay.com