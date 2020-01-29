Житель Бурятии избивал пасынка в «воспитательных целях»

Истязатель приговорен к пяти годам лишения свободы





Закаменский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в истязании несовершеннолетнего пасынка. Мужчина наносил побои ребенку неоднократно по незначительным поводам. Решением суда он признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Осужденный с приговором не согласился и обжаловал его. В жалобе мужчина написал, что его оговорили, а побои он наносил пасынку только «в воспитательных целях».Однако Верховный суд Бурятии доводы жалобы посчитал не убедительными, а назначенное наказание – справедливым.Фото: pixabay.com