Житель Улан-Удэ жестоко поплатился за избиение жены

Разъяренный отец женщины дважды ударил его ножом





В Улан-Удэ суд вынес приговор мужчине, обвиняемому по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как следует из материалов дела, обвиняемый стал свидетелем ссоры своей дочери с мужем. В ходе конфликта зять ударил женщину по лицу и вытащил в подъезд. Не стерпев такого отношения к дочери, тесть схватил кухонный нож, выбежал в подъезд и нанёс им два удара в живот обидчика.На суде мужчина частично признал вину, сообщив, что бил ножом зятя в состоянии аффекта. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам колонии общего режима.Не согласившись с приговором, мужчина обжаловал его в Верховном суде Бурятии. В жалобе адвокат осужденного настаивал, что преступление было совершено в состоянии аффекта, и просил назначить своему подзащитному словное наказание.Однако Верховный суд не стал пересматривать приговор.«Суд первой инстанции на основании имеющихся доказательств объективно установил, что мужчина в момент совершения преступления не находился в состоянии аффекта. Несмотря на совокупность смягчающих обстоятельств, назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному», отметили в ВС РБ.Фото: pixabay.com