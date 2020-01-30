В Бурятии полицейские задержали автомобиль с тремя мешками марихуаны

Общий вес изъятого наркотика превысил четыре килограмма





Ночью 27 января в 10 километрах от села Хонхолой сотрудники дорожно-патрульной службы остановили подозрительный автомобиль. В его салоне были обнаружены три мешка с марихуаной общей массой более четырех килограммов.

Правоохранители установили, что наркотик принадлежит пассажирам – трем неработающим жителям поселка Саган-Нур в возрасте от 21 года до 40 лет. Известно, что старший из них в начале прошлого года был условно осужден за приобретение и хранение наркотических средств, но должных выводов не сделал.По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»