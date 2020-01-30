В Улан-Удэ сельчанин избил женщину

Агрессивного мужчину задержали росгвардейцы





В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии получили вызов с АЗС на ул. Жердева. Прибыв на место, росгвардейцы увидели женщину со следами побоев – ее лицо и голова были в крови.

Как выяснилось, пострадавшая распивала в компании алкоголь, и в ходе возникшего конфликта один из собутыльников избил ее. Росгвардейцы вызвали скорую и направились по указанному женщиной адресу, где и задержали подозреваемого.Злоумышленником оказался 33-летний житель одного из районов республики, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Пострадавшая женщина госпитализирована, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии